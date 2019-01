Od danes spet prepovedana uporaba pirotehnike prve kategorije Lokalec.si Od danes ni več dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov prve kategorije, katerih glavni učinek je pok. Za prekršek je predpisana globa od 400 do 1200 evrov in tudi odvzem pirotehničnih izdelkov. Uporaba določenih pirotehničnih izdelkov prve kategorije je bila sicer dovoljena od 26. decembra do 1. januarja. Prodaja, posest in uporaba izdelkov druge in tretje kategorije, […]

Sorodno











































Oglasi Omenjeni Kranj

Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Anže Kopitar

Borut Pahor

Andreja Klepač

Polona Hercog