Konec dovoljene uporabe pirotehnike 1. kategorije: globa od 400 do 1200 evrov 24ur.com Z 2. januarjem ni več dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov prve kategorije, opozarjajo policisti. Za prekršek je predpisana globa od 400 do 1200 evrov in tudi odvzem pirotehničnih izdelkov. Na Jesenicah, denimo, so zaradi objestne uporabe zasegli kar 48 kosov pirotehnike.

