Okoliščine požara s smrtno žrtvijo v občini Mirna še preiskujejo Dnevnik Novomeški kriminalisti so po prvih ugotovitvah izključili tujo krivdo za požar stanovanjske hiše v naselju Trbinc v občini Mirna, v katerem je v sredo umrl moški. Ugotovili so, da je bilo žarišče požara v spalnici, kjer so truplo tudi našli....

