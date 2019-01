Hekerji udarili po nemških politikih Slo-Tech Avtor [email protected] (Dare Hriberšek) [st.slika 68918]Za zdaj še neznani napadalci so pridobili osebne podatke o več sto - nekateri mediji poročajo tudi o več tisočih - politikih in jih javno objavili na Twiterju pod uporabniškim računom @_0rbit, ki je imel 17.000 sledilcev in je bil registriran v Hamburgu. Objave so se sicer nizale ves december, oblasti pa so jih opazile šele pretekli četrtek.

