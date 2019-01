V Nemčiji udarili hekerji, objavljene tudi številke kreditnih kartic več politikov Radio Ognjišče

V Nemčiji so udarili hekerji. V napadu so pridobili dostop do osebnih podatkov in zasebnih dokumentov več sto politikov, med njimi tudi kanclerke Angele Merkel. Vse so tudi objavili na svetovnem spletu. Prizadeti so bili številni člani vseh parlamentarnih strank z izjemo Alternative za Nemčijo. A pred njenim uradom na Saškem je sinoči odjeknila eksplozija....

