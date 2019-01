V petek se je razširila vest, da so na internetu objavljeni osebni podatki več sto nemških politikov, novinarjev in zvezdnikov, tudi kanclerke Angele Merkel. Na Twitterju na profilu @_0rbit, ki so ga neznanci ustvarili v Hamburgu, so od decembra objavljali podatke. Profil je imel več kot 17.000 sledilcev, objave pa so trajale od 1. do 28. decembra, a so organi pregona in širša javnost zanj izvede ...