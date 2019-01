Nemčija: Urad za informacijsko varnost je za hekerski napad vedel več tednov Radio Ognjišče

V Nemčiji prah še naprej dviguje hekerski napad, ki je prizadel več sto politikov in ostalih znanih osebnosti, med njimi tudi novinarje. Storilci so se dokopali do njihovih osebnih podatkov in nekaterih dokumentov ter jih objavili na svetovnem spletu. Na dan je prišlo, da je zvezni urad za informacijsko varnost za to vedel že več tednov. Razkritje je sprožilo ostro kritiko pristojnih oblasti....

