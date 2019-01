ZDA in Kitajska prihodnji teden s pogajanji o trgovinskem sporu Svet kapitala Ameriška vladna delegacija bo v ponedeljek in torek obiskala Kitajsko. Tam se bodo odvila prva neposredna pogajanja med stranema v trgovinski vojni, odkar sta ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Xi Jinping decembra sklenila začasno premirje.

