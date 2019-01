Se bo trgovinski spor med ZDA in Kitajsko le končal? 24ur.com ZDA in Kitajska začenjata dvodnevne pogovore, v katerih bosta skušali napraviti korak naprej pri razreševanju trgovinskega spora. Gre za prva neposredna pogajanja med stranema, odkar sta ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Ši Džinping decembra v trgovinski vojni sklenila začasno premirje.

