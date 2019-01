ZDA in Kitajska začele pogajanja o trgovinskem sporu SiOL.net ZDA in Kitajska začenjajo dvodnevne pogovore, v katerih bosta državi poskušali narediti korak naprej pri razreševanju trgovinskega spora. Gre za prva neposredna pogajanja med stranema, odkar sta ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Ši Džinping decembra v trgovinski vojni sklenila začasno premirje.

