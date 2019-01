Zlati globusi: slavje Bohemian Rhapsody in poraz Lady Gage SiOL.net Združenje tujih dopisnikov Hollywooda je na 76. podelitvi filmskih in televizijskih nagrad zlati globus za najboljša filma lanskega leta razglasilo glasbeno dramo Bohemian Rhapsody in komično dramo Green Book. Na sinočnji podelitvi nagrad na Beverly Hillsu je odmevala tudi zmaga Glenn Close in poraz Lady Gage v tekmi za najboljšo dramsko igralko.

