Zlata globusa za najboljša filma za Bohemian Rhapsody in Green Book Primorske novice Združenje tujih dopisnikov Hollywooda je v nedeljo na 76. podelitvi filmskih in televizijskih nagrad zlati globus za najboljša filma leta razglasilo Bohemian Rhapsody v kategoriji drame in Green Book v kategoriji glasbenih filmov ali komedij. Odmeva tudi zmaga Glenn Close oziroma poraz Lady Gaga v tekmi za najboljšo dramsko igralko.

