Med TV-ljubljenci zlatih globusov so Michael Douglas, Patricia Arquette in Sandra Oh RTV Slovenija Na 76. podelitvi filmskih in televizijskih nagrad zlati globus so za najboljše TV-serije razglasili krimi miniserijo o umoru Giannija Versaceja, zaključno sezono vohunskega trilerja Američani in novi sitkom z Michaelom Douglasom The Kominsky Method.

Sorodno































Oglasi