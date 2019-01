Petra Vlhova še drugič v sezoni premagaal Shiffrinovo, tri Slovenke do točk SiOL.net Zmagovalka šestega klasičnega slaloma v tej sezoni svetovnega pokala je Slovakinja Petra Vlhova. Američanka Mikaela Shiffrin se je morala tokrat zadovoljiti z drugim mestom, tretje pa je na spektaklu pod regflektorji v avstrijskem Flachauu zasedla Švedinja Anna Swenn Larsson. Do točk svetovnega pokala so prismučale tri od štirih Slovenk na štartu, Maruša Ferk je bila 15., Meta Hrovat 17. in Ana Bucik 21. Andreja Slokar je odstopila na prvi progi .

