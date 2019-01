Brez slovenskega razvajanja, a še vedno spektakel Sportal Danes se bo v Nemčiji in na Danskem začelo 26. svetovno prvenstvo. Na turnirju prvič po letu 2011 oziroma dveh zaporednih prvenstvih ne bo Slovenije, ki se ji je zataknilo na junijskih kvalifikacijah proti Madžarski. Kaj o tem in o morebitnih favoritih prvenstva ter mogočih presenečenjih na prvenstvu pravijo nekateri pomembni igralci iz reprezentančne preteklosti, Roman Pungartnik, Boštjan Ficko in Branko Bedeković?

