Denič pred novo visoko oviro, Srbi proti svetovnim prvakom Sportal Svetovno prvenstvo v rokometu v Nemčiji in na Danskem se je začelo skoraj povsem po pričakovanjih. V drugem krogu bodo v soboto med zanimivejšimi obračuni tekme Nemčije in Brazilije ter Francije in Srbije. Boris Denič se bo s Savdsko Arabijo po porazu z Avstrijo srečal z Norveško.

