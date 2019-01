Gostiteljici uvodni dan do lahke zmage Sportal Svetovno prvenstvo v rokometu, ki ga bosta do 27. januarja gostili Nemčija in Danska, se je začelo po pričakovanjih. Gostiteljici Nemčija in Danska sta se uvodni razveselili lahkih zmag. Nemci so brez težav ugnali reprezentanco obeh Korej (30:19), Danci pa so se znesli nad Čilom (39:16).

Sorodno











Oglasi