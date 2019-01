Danes se začenja 26. svetovno prvenstvo v rokometu za moške, ki ga bosta do 27. januarja gostili Nemčija in Danska. Uvodna tekma bo ob 18.15, ko se bo Nemčija v Berlinu pomerila s Severno in Južno Korejo, ob 20.15 bo v Koebenhavnu obračun med Čilom in Dansko. Naslov svetovnih prvakov branijo francoski rokometaši.



Več na Ekipa24.si