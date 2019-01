Španci brez težav preko Islandije Sportal Svetovno prvenstvo v rokometu v Nemčiji in na Danskem se je začelo skoraj povsem po pričakovanjih. V soboto je Nemčija brez težav ugnala Brazilijo, Francija je prav tako brez težav odpravila Srbijo (32:21). Boris Denič je s Savdsko Arabijo po porazu z Avstrijo visoko izgubil še z Norveško (21:40). Nedelja je minila v znamenju obračuna med Španijo in Islandijo, ki so ga z 32:25 dobili Španci. Švedi...

