Ukradel blagajno in pivo Primorske novice Danes zjutraj so policisti obravnavali vlom v gostinski lokal na območju Šmihela. Po prvih podatkih je neznanec tekom noči vlomil v omenjeni objekt in ukradel manjšo kovinsko blagajno z blagajniškim minimumom in dva zaboja piva.

