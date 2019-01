Voznik tovornjaka vozil brez pnevmatike in platišča 24ur.com Celjski prometni policisti so na avtocesti pri Arji vasi obravnavali primer romunskega voznika, ki je vozil brez pnevmatike in platišča. Vozniku so izrekli globo in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

