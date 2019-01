Brez pnevmatike in platišča Dnevnik Na štajerski avtocesti so imeli policisti v sredo opraviti z romunskim tovornjakarjem, ki je vozil brez pnevmatike in platišča na desni strani priklopnika. Bilo je okoli 21. ure, ko so ga celjski policisti ustavili pri Arji vasi. Oglobili so ga in...

