Pogovarjali se bomo s pobeglim pripornikom SiOL.net Damnjan Mitrović, ki je tik pred novim letom, skupaj z Draganom Milosavljevićem pobegnil iz koprskega pripora in nato v Italiji zaprosil za azil, bo danes stopil pred kamere Planeta. Kakšne so razmere v koprskem zaporu in kako sta s sopripornikom načrtovala pobeg, si oglejte v oddaji Danes ob 18. uri na Planetu.

