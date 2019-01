Zaradi pobega ne bo nihče ob službo Primorske novice Zaradi pobega dveh pripornikov iz koprskega zapora zadnje dni minulega leta ne bo nihče ob službo, pet pravosodnih policistov in ena zaposlena so dobili opozorila pred prekinitvijo pogodbe. To je včeraj povedal generalni direktor slovenskih zaporov Jože Podržaj. Pravosodna ministrica Andreja Katič pa je obljubila, da bodo v kratkem posodobili video nadzorni sistem.

