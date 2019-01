Ministri našli rešitev za dodatne zaposlitve pravosodnih policistov Primorske novice Pristojni ministri so danes potrdili rešitev za povišanje števila zaposlitev v zaporskem sistemu v okviru sprememb zakona o izvrševanju proračunov, ki bo omogočila povečanje kadrovskega načrta obeh uprav, so sporočili z ministrstva. Kot so navedli, je denar za nove zaposlitve v proračunu ministrstva za pravosodje za leto 2019 že zagotovljen.

