Minuli vikend je v organizaciji NTK Fužinar Interdiskont na Ravnah na Koroškem potekalo dvodnevno državno ekipno prvenstvo za mladince. Za ekipo Športnega društva SU Novo mesto so nastopili Mitja Omerzel, Domen Zupančič ter Vid in Lenart Zabukovec pod budnim očesom Uroša Slatinška in Jožka Omerzela. Po uvrstitvi v finalni del so s porazom proti domačinom s 5:1 in tesnim izidom 4:5 izgubili tudi p ...