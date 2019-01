Prizor s tekme 14-letnikov: Očetje so se tepli, matere vlekle za lase RTV Slovenija Potem ko so se na nedeljski tekmi 14-letnih vaterpolistov v Beogradu stepli starši in je bila tekma prekinjena, so zmagovalca tekme, ki sicer ni odločala o ničemer, dan kasneje le določili z metanjem kovanca.

