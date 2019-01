Košarkarji Sixta Primorske so zadnji polfinalisti pokala Spar, kjer so se pridružili Petrol Olimpiji, Šentjurju in Hopsom. Na povratni četrtfinalni tekmi so v gosteh premagali Krko s 75:62 (20:14, 42:29, 64:40). Koprčani so že na prvi tekmi slavili s 83:55.



