Koprčani znova zlahka Primorske novice Zadnji potnik na finalni pokalni turnir je pričakovano Sixt Primorska, ki si je uvrstitev med štiri najboljše ekipe zagotovila že v prvi tekmi. Tudi Hopsi so napredovali brez težav, zato pa so za presenečenje poskrbeli Helios Suns, ki so nadoknadili 24 točk razlike in doma premagali Šentjur s 96:65. Olimpija se je na turnir prebila skozi šivankino uho - v Stožicah je bilo 81:79 za Rogaško, prvo tekmo pa je Olimpija dobila za tri točke.

Sorodno















Oglasi Omenjeni KK Helios Domžale

Ljubljana

Velenje Najbolj brano Osebe dneva Andreja Katič

Boris Kobal

Miro Cerar

Marjan Šarec

Zoran Janković