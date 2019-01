Košarkarji Sixta Primorske so zadnji polfinalisti pokala Spar za sezono 2018/19, potem ko so na sinočnjoi povratni četrtfinalni tekmi v gosteh premagali Krko s 75:62 (20:14, 42:29, 64:40). Pravzaprav so imeli gostje precej lahko nalogo, saj so domačini v tekmo vstopili z 28 točkami zaostanka, vendar se proti aktualnim pokalnim prvakom niso uspeli razigrati. preberite več » ...