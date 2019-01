Danes se bo pooblačilo, jutri prihaja dež Primorske novice Danes bo na vzhodu delno jasno, v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pa se bo postopno pooblačilo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, ob morju in ponekod v vzhodnih krajih do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Sorodno























Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Zlatko Zahovič

Miro Cerar

Alenka Bratušek