Po zraku letijo zadnje snežinke, sledi nekaj dni snežnega premora Primorske novice Sneženje bo v naslednji uri ali dveh povsod ponehalo, je za STA povedal dežurni meteorolog Andrej Velkavrh. "Sledi nekaj dni snežnega premora," je dodal. Na Štajerskem je po nižinah zapadlo do pet centimetrov, v osrednji in južni Sloveniji pa med pet in 15 centimetrov snega.

