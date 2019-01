Vreme: Na vzhodu delno jasno, drugod se bo postopno pooblačilo Dnevnik Danes bo na vzhodu delno jasno, v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pa se bo postopno pooblačilo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, ob morju in ponekod v vzhodnih krajih do 12 stopinj Celzija, je zapisano na...

