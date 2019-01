Hrvati, Španci in Švedi še vedno 100-odstotni zurnal24.si Po 4. krogu rokometnega svetovnega prvenstva v Nemčiji in na Danskem so stoodstotni le še Hrvati, Španci, Norvežani, Danci in Švedi. Slednji so danes v skupini D premagali Katar s 23:22, Hrvati so bili v skupini B z 32:20 boljši od Bahrajna, Španci pa z 32:21 od Makedonije.

