V živo: dan velikih derbijev, Hrvati in Španci za prvo mesto! Sportal V zadnjem krogu prvega dela svetovnega prvenstva v rokometu bodo znani zadnji potniki v nadaljevanje prvenstva. Med zanimivejšimi obračuni bodo zagotovo srečanje med Francijo in Rusijo, spopad za prvo mesto med Španijo in Hrvaško v skupini B ter tekma še neporaženih Danske in Norveške v skupini C. Za najboljšo popotnico pred nadaljevalnimi boji se bosta udarili tudi Švedska in Madžarska.

