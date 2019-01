Hrvaška po zmagi nad Španijo v drugi del s polnim izkupičkom Sportal V zadnjem krogu prvega dela svetovnega prvenstva v rokometu so postali znani zadnji potniki v nadaljevanje prvenstva. Z najboljšo popotnico v skupini A so se v nadaljevalne boje uvrstili Francozi, ki so v končnici prišli do zmage nad Rusijo. S popolnim izkupičkom se v drugi del podajajo Hrvaška, Danska, enak dosežek je v skupini D uspel še Švedom.

