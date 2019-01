Poraz Dallasa skazil nov mejnik Luke Dončića #video SiOL.net Danes so bile tekme v ligi NBA zaradi praznika v ZDA na sporedu nekoliko prej kot običajno. Dallas z Luko Dončićem je izgubil z moštvom Milwaukee Bucks (116:106), sicer vodilnim moštvom vzhodne konference in drugi napadalni ekipi lige v tej sezoni. To je za Dallas že četrti zaporedni poraz. Dončić, ki mu odlično kaže v glasovanju za tekmo vseh zvezd, je na tekmi proti Bucksom, kljub slabemu metu vknjižil prvi trojni dvojček v ligi NBA. Danes bodo na delu tudi košarkarji Miami Heat, ki bodo gostovali pri Bostonu.

