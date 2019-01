Izredni pregled okoljevarstvenih dovoljenj: le dve podjetji brez nepravilnosti 24ur.com Državni inšpektorji in strokovnjaki so od začetka lanskega septembra do konca leta opravili nadzor 70 izdanih okoljevarstvenih dovoljenj. Le v dveh primerih niso ugotovili nobenih nepravilnosti, in sicer v Energetiki Celje in v družbi Nafta - Petrochem, ki pa je v stečaju, so sporočili iz okoljskega ministrstva.

