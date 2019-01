Lani opravljenih 70 izrednih nadzorov okoljevarstvenih dovoljenj Energetika.NET Državni inšpektorji so od 1. septembra lani do konca lanskega leta opravili nadzor pri 70 imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj. Le v dveh primerih - v Energetiki Celje in v družbi Nafta – Petrochem, ki pa je v stečaju - niso ugotovili nepravilnosti, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Sorodno









Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Matjaž Kek

Andrej Bertoncelj

Zlatko Zahovič

Alenka Bratušek