V Jernejevem kanalu ni več zapuščenih plovil SiOL.net Koncesionar VGP Drava Ptuj je v sredo zaključil odstranjevanje opuščenih plovil iz Jernejevega kanala pri Seči, so sporočili z ministrstva za okolje. Koncesionar sedaj odstranjuje še dotrajane pomole in sanira brežino. Na temo prihodnje ureditve kanala se bodo predstavniki ministrstva in lokalne skupnosti srečali februarja.

