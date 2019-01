Danes v Hamburgu rokometna posladka za veliki finale Dnevnik Barclaycard Arena v Hamburgu bo danes gostila vznemirljiva rokometna obračuna na moškem svetovnem prvenstvu v Nemčiji in na Danskem. Prva polfinalna tekma med Dansko in Francijo se bo pričela ob 17.30, druga med Nemčijo in Norveško pa ob 20.30.

