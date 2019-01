Kdo bo prvič stopil na najvišjo stopničko? Sportal Danes bo padel zastor nad moškim rokometnim svetovnim prvenstvom na Danskem in v Nemčiji. V Herningu sta na sporedu dve najbolj vznemirljivi tekmi, finalna med Dansko in Norveško se bo pričela ob 17.30, mali finale med Nemčijo in Francijo pa ob 14.30.

