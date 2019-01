Francoski rokometaši po golu Nikole Karabatića do brona na SP Ekipa Francoska moška rokometna reprezentanca je osvojila bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu na Danskem in v Nemčiji, potem ko je na današnji tekmi za tretje mesto v Herningu premagala Nemčijo s 26:25 (9:13). Finalna tekma med Dansko in Norveško se bo pričela ob 17.30.



Več na Ekipa24.si

Sorodno











































Oglasi