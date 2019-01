Danska pravljica v Andersenovi deželi Dnevnik Na SP v rokometu za moške v Nemčiji in na Danskem so Danci prvič osvojili naslov prvakov, ki jim je še edini manjkal na velikih tekmovanjih. Pred tem so že bili enkrat olimpijski (2016) in dvakrat evropski prvaki (2008, 2012).

Sorodno







































Oglasi