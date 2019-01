Danci na poti do zlata pomendrali Norveško, Karabatić ob zvoku sirene za bron Francije Sportal Danci so svetovni rokometni prvaki. V velikem finalu 26. svetovnega prvenstva so v Herningu pred domačimi navijači z 31:22 premagali Norveško, ki je ubranila srebro izpred dveh let. V napeti bitki za bronasto kolajno so Francozi z golom v zadnji sekundi tekme s 26:25 premagali sogostitelje prvenstva Nemce.

