Za zlato kolajno Danci in Norvežani, za bron Francozi in Nemci Dnevnik Na polfinalnih tekmah na SP v rokometu za moške v Nemčiji in na Danskem je v Hamburgu včeraj Danska premagala Francijo z 38:30, Norveška pa je bila boljša od Nemčije z 31:25.

Sorodno

























Oglasi