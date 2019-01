[Video] Se pripravlja bitka za Caracas? Na ulicah streljanje: Venezuelski obrambni minister svari pr Nova24TV Stanje v glavnem mestu Venezuele je napeto. Potem, ko se je vodja opozicije v sredo proglasil za predsednika države, je zavrelo tudi v prestolnici, kjer se nahaja venezuelski diktator Maduro. Na ulicah prihaja do sporadičnih izpadov nasilja, obrambni minister svari pred državljansko vojno, slišijo se streli in eksplozije. Napetosti v Venezueli so dan potem, ko […]

Sorodno



































Oglasi Omenjeni Čile

Venezuela Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Dejan Prešiček

Ilka Štuhec

Jan Škoberne