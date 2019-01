Guaida so kot predsednika Venezuele poleg ZDA in Kanade priznale skoraj vse latinsko-ameriške države Demokracija Venezuelska vojska se je odločno postavila v bran diktaturi Nicolasu Maduru in zavrnila predsednika parlamenta Juana Guaidoja, ki se je v sredo pred več tisoč protirežimskimi protestniki v Caracasu razglasil za začasnega predsednika države. "Vojska bo branila ustavno ureditev in suverenost države", je sporočil Madurov obrambni minister Vladimir Padrino.

