Na sredinih protivladnih protestih opozicije v Venezueli naj bi umrlo najmanj 13 ljudi, več kot 100 oseb pa je bilo aretiranih. Opozicijski voditelj in predsednik parlamenta Juan Guaido se je med protesti razglasil za začasnega novega predsednika države do volitev. Priznale so ga ZDA, Kandada in več latinsko-ameriških držav. Venezuelska vojska, Rusija, Turčija in še nekatere druge države...

