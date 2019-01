Venezuelci protestirajo proti predsedniku Maduru, podpira jih tudi Trump SiOL.net Na venezuelskih ulicah so se danes zbrali številni nasprotniki tamkajšnjega predsednika Nicolasa Madura, napovedano pa je tudi zborovanje njegovih podpornikov. Že v noči na danes so sicer izbruhnili spopadi med nasprotniki in podporniki predsednika, ki so zahtevali štiri smrtne žrtve.

Sorodno





Oglasi